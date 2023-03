Primeiro jogo da Argentina após título da Copa tem 1,5 milhão em fila de espera

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro jogo da seleção argentina depois da conquista da Copa do Mundo do Qatar teve 1,5 milhão de pessoas na fila de espera para comprar o ingresso.

A Associação de Futebol da Argentina (AFA) também avisou que a abertura do estádio será cinco horas antes do início do jogo -que ainda não tem horário confirmado.

O preço das entradas variava entre sete e 49 dólares (R$ 37 e R$ 259, na cotação desta quinta-feira, 16).

O amistoso não se trata apenas de um jogo, já que haverá também shows antes, durante e depois da partida. Essa informação é do jornal argentino 'Olé'.

Durante o processo de compra, houve muitas reclamações. Os usuários que conseguiram acessar site de compra chegaram a receber uma mensagem que dizia: "Seu tempo de permanência expirou. Você tem que entrar novamente", ainda de acordo com o 'Olé.

Os torcedores que conseguiram comprar os ingressos terão que trocá-los pelo ticket físico. Eles possuem vários recursos de segurança para garantir sua autenticidade.

O amistoso será contra o Panamá, no dia 23 de março. A partida será no Estádio Monumental de Núñez, do River Plate, que tem capacidade mais de 83 mil pessoas.

RECORDE

O jogo bateu o recorde de pedidos de credenciamento de imprensa, foram mais de 131,5 mil solicitações. Nas redes sociais, Claudio Tapia, presidente da AFA, agradeceu a todos pelos pedidos.

"É o evento de maior demanda jornalística da história. Adoraríamos poder atender a todos, mas precisaríamos de dois estádios do River só para jornalistas. A loucura pela seleção da Argentina é total", escreveu.