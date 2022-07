Pedro é peça-chave no Flamengo e mantém confiança de Dorival para pegar o Avaí

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Doze jogos, sete gols e cinco assistências. Esses são os números de Pedro pelo Flamengo com Dorival Júnior. A chegada do treinador acendeu uma luz no fim do túnel para o atacante, que viu a sua história rubro-negra mudar com a sequência dada pelo técnico.

Foram dois anos e meio de clube para que boas atuações se consolidassem com uma sequência. Seis técnicos tiveram nas mãos a missão de encaixar Pedro no time titular e, principalmente, de formar a dupla com Gabi. E foi Dorival que, em pouco mais de um mês, encontrou alternativas e soluções.

Conversa e confiança. Esses foram os pilares para que a boa fase de Pedro fosse construída e consolidada. O técnico chegou ao Ninho do Urubu com uma abordagem diferente, trouxe o grupo para perto e tem o trabalho marcado por muito diálogo.

Os bate-papos entre Pedro e Dorival são recorrentes desde a primeira semana da nova comissão técnica no CT. A promessa feita nos primeiros dias vem sendo concretizada com o atacante sendo cada vez mais utilizado.

Pedro atuou em todos os jogos sob o comando de Dorival. Nos quatro primeiros foram apenas 46 minutos em campo. Após a partida contra o Atlético-MG, no Mineirão, a chave virou. A conversa entre Pedro e Dorival ganhou a presença da dupla Gabi e Arrascaeta. O jogo contra o América-MG foi o primeiro do camisa 21 entre os titulares com Dorival.

Com muito diálogo, a parceria foi se alinhando e os ajustes com o técnico tornando cada vez mais possível a escalação de Gabi e Pedro no ataque. Mudanças táticas de marcação e de posicionamento, além da dedicação nas jogadas e na intensidade foram tópicos debatidos de forma incansável.

"Acredito que o fato de o Dorival ter acreditado que nós [eu e Gabi] poderíamos completar um ao outro tenha sido fundamental. Ele procurou encaixar nossas características um ao outro e ao elenco. Sempre conversou com nós dois falando sobre marcação, posicionamento e a importância do nosso trabalho também sem a bola", disse Pedro.

"Nós estamos conseguindo entregar uma intensidade alta e ajudar, também, o sistema defensivo. Nossa dedicação nos treinos e jogos também mostraram ao Dorival que seria possível. Estaremos sempre prontos para fazer o melhor pelo Flamengo. Muito feliz em poder ter sequência de jogos", encerrou.

Foram oito jogos desde a primeira oportunidade - sendo seis como titular. No período, o atacante soma todas as participações diretas na Era Dorival: sete gols e cinco assistências. A boa fase está sendo consolidada desde o início de 2022 - mesmo com poucas oportunidades com Paulo Sousa.

Enquanto o português afastou a possibilidade de sequência, Dorival encontrou um esquema favorável ao jogador. Usando a principal característica de Pedro, o técnico transformou Pedro na referência de pivô do elenco. Internamente, a comissão avalia esta ideia de jogo como fundamental.

Muito elogiado por Tite, Pedro se fixa no radar do treinador para a Copa do Mundo. O atacante nunca escondeu o sonho de estar entre os convocados para o Catar e, inclusive, acredita que a boa fase abre uma possibilidade para Seleção.

"Esse é, sem dúvida, um dos meus objetivos pessoais. A prioridade será sempre fazer o melhor no dia a dia e nos jogos com a camisa do Flamengo. Conseguindo estar em grande nível em um clube do tamanho do Flamengo, tenho certeza que abro uma possibilidade de estar na Seleção. Eu nunca desisti do sonho de jogar essa Copa do Mundo no Qatar. Vou trabalhar forte e dar o meu melhor, para que esse sonho seja possível", disse Pedro.

Pedro soma 23 participações em gols no ano, sendo assim, uma a cada 77 minutos. E, para manter a fase, seguirá como titular contra o Avaí, neste domingo (24), às 11h, na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dorival não fará alterações no setor ofensivo em relação ao time que goleou o Juventude por 4 a 0 na rodada passada, em Brasília (DF). Dessa forma, ele terá Gabigol como companheiro, enquanto Everton Ribeiro e Arrascaeta serão as principais peças de armação.

A defesa, porém, será toda modificada. Matheusinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas vão atuar em Santa Catarina, tendo João Gomes na proteção. A novidade será a presença de Diego no meio-campo. Thiago Maia, que cumpriu suspensão automática, vai para a reserva.

Com duas vitórias seguidas e quatro nos últimos cinco jogos, o Flamengo esboça reação no Brasileirão e ocupa o sétimo lugar, com 27 pontos. O time rubro-negro está nove atrás do lider Palmeiras. A equipe pode até terminar o primeiro turno no G6. Para isso, precisa ganhar do Avaí e torcer para o Inter perder do Palmeiras no Allianz Parque.

Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Horário: Às 11h (de Brasília) deste domingo (24)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Transmissão: Premiere