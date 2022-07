Cuca aceita proposta e volta ao Atlético-MG após sete meses

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Cuca está de volta ao Atlético-MG, sete meses após deixar o clube. O técnico campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2021 aceitou a proposta para comandar a equipe alvinegra nesta reta final da temporada 2022. A informação foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo UOL Esporte.

Alguns fatores ajudam explicar a decisão de Cuca em voltar ao Galo e abrir mão do que seria seu ano sabático. O mais forte deles é a sensação passada ao treinador de que o clube precisa muito dele, o que foi reforçado por ligações de alguns jogadores que trabalharam com Cuca na temporada. As ligações de atletas mexeram com o treinador.

O tempo de contrato com o Atlético também ajudou. O vínculo será curto, somente de quatro meses, portanto até novembro, quando se encerra o Campeonato Brasileiro. Assim, Cuca fica livre após a Copa do Mundo para ser um eventual substituto de Tite na Seleção Brasileira.

Esta será a terceira passagem de Cuca pela Cidade do Galo. O treinador que é considerado o maior e mais vitorioso da história alvinegra, tem seis títulos pelo Atlético no currículo: Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e três Mineiros.

Foram 224 jogos nos dois primeiros trabalhos, que aconteceram entre 2011 e 2013 e depois em 2021, o que faz de Cuca o 5º técnico com mais partidas pelo Galo. Como a 4ª posição é de Barbatana, com 227 jogos, em breve Cuca ganhará mais uma posição, ficando atrás apenas de Telê Santana (434), Procópio Cardozo (328) e Levir Culpi (320).

A volta de Cuca vai ser confirmada pelo Atlético-MG neste sábado.