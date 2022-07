Vasco solicita Maracanã para estreia de Teixeira e propõe acordo ao Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Teremos polêmicas à vista? Ainda não se sabe, mas o fato é que o Vasco solicitou ao consórcio que administra o Maracanã o direito de utilizar o estádio na partida contra a Chapecoense, no próximo dia 31, pela Série B. O jogo possivelmente marcará a estreia do atacante Alex Teixeira, que volta ao clube após 12 anos.

Além de realizar a solicitação, o Cruzmaltino propôs o que chamou de "acordo" ao Flamengo, permissionário no consórcio. Nesta sugestão, o clube de São Januário utilizaria o Maracanã em mais duas datas até o fim do ano, com os dias sendo definidos através de um consenso entre o Vasco, o Rubro-Negro e o Fluminense, que é o interveniente anuente.

No comunicado enviado pela assessoria de imprensa vascaína aos jornalistas, o Cruzmaltino destaca que o acordo é para "garantir maior previsibilidade, melhor coordenação entre os clubes e evitar litígios".

Recentemente, Vasco e Flamengo travaram uma batalha judicial por conta do Maracanã, já que o Cruzmaltino havia tido seu pedido vetado para utilizar o estádio contra o Sport. A Justiça, no entanto, entendeu que o clube de São Januário tinha o direito de usufruir do "Maior do Mundo" e determinou que a partida ocorresse no local.

Veja abaixo o comunicado oficial do Vasco:

"O Club de Regatas Vasco da Gama informa que solicitou na tarde de quinta-feira, por ofício, ao Consórcio Maracanã e à CBF, a mudança do local de sua partida do próximo dia 31 de julho, 16h, contra a Chapecoense de São Januário para o Maracanã. O clube entende que, por conta da estreia de Alex Teixeira, uma das principais contratações do clube dos últimos anos, nossa torcida tem o direito de celebrar o retorno do jogador no maior estádio do Rio de Janeiro, ainda mais por se tratar de um jogo em dia e horário nobre do futebol: domingo, 16h. Recentemente o Fluminense FC utilizou o palco do Maracanã para a festa de despedida do atacante Fred e o CR Flamengo planeja para as próximas semanas a estreia do atleta Arturo Vidal.

Além disso, informamos que o clube procurou oficialmente o CR Flamengo, permissionário do estádio, também nesta quinta-feira, para propor um acordo para a utilização do Maracanã até o final da temporada, com o objetivo de garantir maior previsibilidade, melhor coordenação entre os clubes e evitar litígios. Pela proposta, o Vasco da Gama realizaria mais duas partidas esse ano no Maracanã, além da partida contra a Chapecoense. As partidas adicionais seriam definidas dependendo do andamento das competições que envolvem o CR Vasco da Gama, CR Flamengo e Fluminense FC".