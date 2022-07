Fluminense explora elenco em vitória animadora, mas busca corrigir falhas

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória sobre o Goiás fez o Fluminense atingir o G4 do Campeonato Brasileiro, fato que se tornou importante para a confiança na caminhada na competição. O resultado mostrou a força do elenco, mas, ao mesmo tempo, também ligou alguns alertas ao time de Fernando Diniz.

O cenário no qual o resultado positivo esteve envolto indicou um Tricolor consistente na briga no primeiro pelotão da tabela e, por que não, pela liderança — o Palmeiras, com 33, entra em campo nesta noite, diante do América-MG. Após abrir o placar e sofrer a virada fora de casa, o time das Laranjeiras conseguiu, nos minutos finais, ter forças para voltar a ter vantagem no marcador, garantindo os três pontos.

"O Fluminense tem menos orçamento, mas tem jogadores, time, estrutura, diretoria que trabalha de maneira harmônica para que as coisas aconteçam. E dentro das nossas condições, a gente tem que sonhar, trabalhar e lutar pela conquista do campeonato", disse Diniz, após o duelo.

Um dos pontos positivos do triunfo foi o 'herói' da partida. Autor do terceiro gol, Willian Bigode não atravessava uma boa fase e vinha oscilando. Ele, inclusive, balançou a rede pela primeira vez na competição, e mostrou que ainda pode ajudar em campo e ser decisivo.

O camisa 17 foi uma das opções de Diniz no decorrer do jogo, assim como o volante Felipe Melo, que entrou na vaga do zagueiro Manoel, Nathan, Martinelli e Marrony, reforço nesta janela de transferência e que fez a estreia pelo Tricolor. O próprio treinador enalteceu a gama que atualmente tem o elenco.

Por outro lado, a forma como a vitória foi construída também acendeu alguns alertas. O Flu, principalmente no segundo tempo, encontrou algumas dificuldades em achar espaços, e também cometeu falhas defensivas que geraram oportunidades ao adversário.

O treinador fez questão de salientar que o Tricolor teve méritos em colocar mais três pontos na bagagem, mas admite que há equívocos ainda a serem equacionados.

"O que nos fortalece mais é saber que a gente ganhou o jogo, mas cometeu erros e precisa melhorar. O time está muito consciente que temos coisas para evoluir. Tivemos muito mérito para vencer. Foi muito difícil. É difícil ganhar do Goiás aqui. Temos que comemorar muito os três pontos, mas repito: sabendo que temos coisas para corrigir. O time está criando essa maturidade", afirmou.

A próxima partida, porém, será complicada para o Fluminense. O Tricolor encara o RB Bragantino neste domingo (24), às 16h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 19ª rodada do Brasileirão.

Com 31 pontos, o Fluminense pode terminar a rodada até na vice-liderança, mas precisaria torcer por tropeços de Atlético-MG e Corinthians.

Para esse confronto, o técnico Fernando Diniz deve mandar a campo o mesmo time que ganhou do Goiás por 3 a 2: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli e Ganso; Matheus Martins, Cano e Arias.

Do outro lado, o Bragantino vem de três vitórias consecutivas e começou a rodada em oitavo lugar. O novo problema do técnico Maurício Barbieri é o centroavante Alerrandro, com uma lesão muscular. O Massa Bruta deve atuar com o seguinte time: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Ramires; Artur, Hurtado e Sorriso.

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (24)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa/MG)

Transmissão: Premiere