Ceará busca terceira vitória seguida diante do lanterna Juventude

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juventude e Ceará se enfrentam neste domingo (24), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lanterna da competição, o time gaúcho precisa se recuperar diante de uma equipe que vem em boa fase.

O Juventude não sabe o que é vencer desde o dia 5 de junho. Nesses quase três meses de jejum, foram três empates e seis derrotas que derrubaram o time da serra gaúcha para a lanterna. São 13 pontos ganhos, que o deixam a seis da primeira equipe que está fora da zona de rebaixamento.

O técnico Umberto Louzer deve promover alterações em relação ao time que foi goleado pelo Flamengo por 4 a 0 na rodada passada. O meia Bruno Nazário e o atacante Isidro Pitta devem ganhar uma oportunidade entre os titulares.

O time titular do Juventude deve ser o seguinte: César; Rodrigo Soares, Thalisson, Rafael Forster e Moraes; Elton, Marlon e Bruno Nazário; Edinho, Paulo Henrique e Isidro Pitta.

Do outro lado, o Ceará vive um bom momento e ganhou suas três últimas partidas -duas delas pelo Brasileirão. Com isso, o time dirigido por Marquinhos Santos deixou as últimas colocações e começa a rodada com 24 pontos na 11ª colocação.

Para encarar o Juventude, a novidade deve ser o centroavante Cléber, que cumpriu suspensão automática na vitória sobre o Avaí por 1 a 0. O Vovô deve entrar em campo com a seguinte escalação: João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Richardson, Richard Coelho, Vina e Lima; Cléber e Mendoza.

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (24)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Transmissão: Premiere