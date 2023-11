Parintins anuncia atacante Hugo Santos, ex-Caçador-SC e Belo Jardim-PE

Manaus/AM - Ativo no mercado, o Parintins FC anunciou, no sábado (25), a contratação do atacante Hugo Santos, que em 2023, defendeu as cores do Caçador-SC e do Belo Jardim-PE. O centroavante carioca é o 12° jogador anunciado pelo Tourão para a disputa do Campeonato Amazonense 2024.

Formado nas categorias de base do Boavista-RJ, o jogador de 24 anos também já atuou por clubes como Artsul-RJ, Oeste-SP, 7 de Abril-RJ, Pérolas Negras-RJ e CRAC-GO. Confiante na próxima temporada, o novo reforço do Parintins disse que a diretoria do Tourão está montando um elenco competitivo e muito forte para o Barezão.

"Minha expectativa para 2024 é a melhor possível. Estou extremamente confiante que será um ano maravilhoso, no qual darei o meu máximo para ajudar a minha equipe. Podem ter certeza que iremos buscar o calendário nacional para 2025", disse Hugo Santos.

Em 2024, o Barezão contará com dez clubes, divididos em duas chaves. O Parintins estará na chave B, juntamente com Manauara, Princesa do Solimões, Rio Negro e São Raimundo no primeiro turno. O jogo de estreia do Tourão será diante do Operário, em local e data a serem divulgados pela Federação Amazonense de Futebol (FAF).

Elenco do Parintins FC

Goleiros: –

Laterais: Állefe, Gabriel Henrique e Matheus Iton;

Zagueiros: Luiz Bahia e Fernando Dias;

Volantes: Victor Léo e Serginho;

Meias: Daniel Costa;

Atacantes: Léo Itaperuna, Darlyson, Weverton e Hugo Santos;

Técnico: Maurinho Fonseca.

Com informações da assessoria