Palmeiras empata com Corinthians e se mantém na liderança do Brasileiro Feminino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em clássico valendo a liderança da primeira fase do Campeonato Brasileiro feminino, o Palmeiras empatou com o Corinthians em 1 a 1 neste domingo (9), no Parque São Jorge, e se manteve na ponta da competição.

Com o resultado, a equipe alviverde chegou aos 14 pontos em 6 jogos. O time, porém, é perseguido de perto pelo rival de Itaquera, que tem 13 pontos e está na segunda colocação. No Brasileiro feminino, as oito melhores equipes se classificam para a fase mata-mata.

Em campo, o Palmeiras abriu o placar com Bruna Calderan. A lateral aproveitou cruzamento da esquerda e cabeceou por cobertura, surpreendendo a goleira corintiana Kemelli aos 10 minutos do segundo tempo.

O empate corintiano aconteceu com Vic Alburquerque, que recebeu dentro da área e tocou na saída da goleira Jully aos 33 minutos.

O Palmeiras volta a campo em partida contra o Real Brasília, na quinta (13). No mesmo dia, as atletas corintianas enfrentam o São José-SP.

O Corinthians tenta o seu terceiro título na competição --o clube venceu o Brasileiro feminino em 2020 e 2018. O Palmeiras, por sua vez, busca conquista inédita.

Desde 2016, quando o clube do Parque São Jorge reativou o futebol feminino, primeiro em parceria com o Audax, até 2018, e depois com gestão própria, foram sete títulos conquistados. Além dos dois Brasileiros, o time ganhou duas Libertadores (2017 e 2019), uma Copa do Brasil (2016) e dois Paulistas (2019 e 2020).

Com isso, transformou-se no clube a ser batido entre as equipes brasileiras do futebol feminino, líder do ranking de times da CBF, estabelecido a partir de um cálculo sobre o desempenho em competições nas últimas cinco temporadas.

Já o Palmeiras foi um dos clubes que reativou o futebol feminino na esteira da obrigatoriedade imposta pela Conmebol em 2019 para que os times pudessem disputar os torneios masculinos da entidade.