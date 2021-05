Ex-jogador da NFL salva motorista de caminhão após acidente com trem

Depois do resgate, o motorista foi encaminhado para um hospital. A polícia vai investigar o acidente. Bair não se considera um herói, e acredita no destino. "Tudo que eu posso dizer é que esse cada deveria viver. (...) Fosse eu u outra pessoa, ele deveria viver".

"Eu telefonei para a emergência e comecei a dirigir pelo canteiro central para chegar à frente do trem quando ele parou". O motorista, Steven Jensen, de apenas 25 anos, ficou preso no cinto de segurança. com a fumaça e o fogo dificultando a visibilidade, Bair desobedeceu as ordens para que não se aproximasse do veículo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.