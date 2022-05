Oscilando, Turco segue prestigiado no Atlético-MG ao entregar todas metas

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - São apenas três derrotas em 30 partidas, mas, mesmo assim, o trabalho de Turco Mohemed é contestado por parte da torcida do Atlético-MG, A cobrança por um desempenho melhor passa mais por aquilo que aconteceu no ano passado, com a conquista da Tripleta Alvinegra, e não apenas em relação ao trabalho do argentino.

O treinador terá uma nova oportunidade de demonstrar seu valor diante da torcida atleticana neste domingo (29), quando o Atlético-MG recebe o Avaí, no Mineirão, às 19h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Após quase cinco meses na Cidade do Galo, Turco entregou todas as metas colocadas pela diretoria, motivo pelo qual ainda segue prestigiado pela alta cúpula alvinegra.

A derrota para o Tolima por 2 a 1, no Mineirão, no encerramento da fase de grupos da Copa Libertadores, fez com que o Galo fosse vaiado pela torcida pela primeira vez em muito tempo. É verdade que as vaias foram poucas e rapidamente abafadas pelos gritos de "Galo", mas foi indício de que alguns atleticanos não estão satisfeitos. Na avaliação interna, contudo, a irritação de uma parcela da torcida tem mais a ver com o passado.

O Atlético fez em 2021 a melhor temporada da sua história, com três títulos conquistados e campanha invicta na Libertadores, que terminou na semifinal por causa de um critério de desempate. Se 2022 será melhor, pior ou igual, ainda não tem como saber. Por isso, a diretoria se apega aos resultados entregues até o momento e metas alcançadas.

Dentro daquilo que o Atlético poderia entregar no fim de maio, tudo foi conquistado. Nesta temporada, o Galo já foi campeão da Supercopa do Brasil, campeão mineiro, primeiro colocado no Grupo D da Copa Libertadores, classificado às oitavas de final da Copa do Brasil e dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. O que pesa contra Turco Mohamed são alguns tropeços, como as derrotas para América-MG e Tolima, além dos empates com Coritiba e Goiás.

Mas como é a cultura do futebol brasileiro, a única maneira de Turco Mohamed manter o prestígio é seguir com bons resultados. Em 30 partidas, o aproveitamento é de 74%, com 20 vitórias, sete empates e três derrotas. No entanto, considerando apenas jogos contra times da elite, o Atlético venceu apenas sete vezes em 15 partidas, além de seis empates e duas derrotas, o que dá aproveitamento de 60%.

Neste domingo, o treinador não poderá contar com Guilherme Arana, que está com a seleção brasileira, além de Zaracho, Keno e Eduardo Vargas, lesionados.

Com isso, um provável Atlético tem: Everson; Rubens (Dodô), Godín (Igor Rabello / Alonso), Nathan Silva, Guga (Mariano); Jair, Nacho Fernández, Allan; Eduardo Sasha, Hulk e Ademir.

O Avaí não terá Bruno Silva, que cumpre suspensão. Já Bressan e Muriqui estão machucados e também desfalcam a equipe catarinense, que deve ir a campo com a seguinte escalação: Douglas Friedrich; Bruno Cortez, Arthur Chaves, Rodrigo Freitas, Kevin; Eduardo, Raniele, Jean Cléber; Morato, William Pottker e Bissoli.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 19h (de Brasília) deste domingo (29)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Transmissão: Premiere