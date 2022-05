Classificado na Libertadores, Athletico-PR busca avançar na classificação do Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Athletico-PR goleou o Caracas, da Venezuela, por 5 a 1, nesta quarta-feira (26), e garantiu uma vaga nas oitavas da Copa Libertadores, aproximando o técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, de seu terceiro título na competição. Agora, o clube paranaense vira a chave e vai ao Mato Grosso, onde tenta repetir o sucesso contra o Cuiabá, neste domingo (29), às 18h, na Arena Pantanal, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O time está em 12º na tabela, somando nove pontos em três vitórias e quatro derrotas, e busca subir na classificação para se aproximar do G-4. O retrospecto do confronto é equilibrado: os times se enfrentaram apenas duas vezes, com uma vitória para o Athletico-PR e uma para o Cuiabá.

Do lado anfitrião, o clube auriverde busca um revés após a derrota por 3 a 1 contra o Melgar, nesta quinta-feira (26), que eliminou o time mato-grossense da Copa Sul-Americana. A situação no Campeonato Brasileiro é delicada -sem vencer há quatro rodadas, o Cuiabá está em 16º, com oito pontos, somente dois a mais do que Atlético-GO, que abre o Z-4. O clube conta com uma vitória para ampliar a distância da zona de rebaixamento.

O time mato-grossense também passa por dificuldades na comissão técnica, e segue sem um comandante desde que o técnico Pintado foi demitido no dia 12, após derrota para o Atlético-GO que resultou na eliminação da Copa do Brasil. Neste domingo, o elenco deve ser liderado novamente pelo auxiliar Luiz Fernando Iubel.

O Cuiabá não poderá contar com o lateral João Lucas e o meia Rafael Gava, que cumprem suspensão após terem sido expulsos no jogo contra o Inter, na última rodada. Uma provável escalação inicial do time auriverde tem: Walter; Daniel Guedes, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Marcão Silva, Pepê, Valdivia e Everton (Felipe Marques); Alesson e Jenison.

O Athletico-PR, por sua vez, não poderá contar com o volante Hugo Moura, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada, contra o Avaí, e cumpre suspensão. O meia-atacante Marlos e o atacante Canobbio saíram machucados da disputa contra o Caracas, e são dúvidas para o confronto. Em contrapartida, o meia Léo Cittadini, afastado das últimas partidas após sentir dores no quadril, já voltou a treinar com o time, e pode estar à disposição.

Uma provável escalação inicial do técnico Felipão tem: Bento; Khellven, Matheus Felipe (Pedro Henrique), Nicolás Hernández e Abner Vinícius; Pablo Siles, Christian (Erick) e Terans (Matheus Fernandes); Cuello, Pablo e Vitor Bueno.

O Athletico-PR entra em campo novamente no próximo sábado (4), contra o Santos, na Arena da Baixada, às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Cuiabá viaja a Minas Gerais para enfrentar o América-MG, no Independência, no mesmo dia, às 16h30, também pela Série A.

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Horário: Às 18h (de Brasília) deste domingo (29)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (Fifa/RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Transmissão: Premiere