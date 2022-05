Botafogo encara o Coritiba visando retorno ao G4

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Visando o retorno ao G4 da Série A, o Botafogo busca superar o empate contra o América-MG, no último sábado (22), e vai ao Paraná enfrentar o Coritiba, neste domingo (29), às 16h, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube carioca é o quinto colocado na tabela, com 12 pontos, mesma pontuação de Palmeiras, São Paulo e Atlético-MG -segundo ao quarto lugar, respectivamente-, e somente dois a menos do que o atual líder, Corinthians. Uma vitória nesta rodada pode colocar o clube de volta no G4.

O time alvinegro também busca defender uma sequência invicta que já soma oito jogos -seis deles no próprio Campeonato Brasileiro. A última derrota do Botafogo foi contra o Corinthians, ainda na primeira rodada da competição. Desde então, foram três vitórias e três empates na Série A.

O retrospecto contra o clube paranaense também é outro fator de confiança dos time do técnico Luís Castro, que já não perde para o Coritiba há quase oito anos -a última derrota foi em outubro de 2014, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, os times se enfrentaram oito vezes, nas quais o Botafogo soma quatro vitórias e quatro empates.

Para a partida deste domingo, o clube carioca pode ter o retorno do atacante Gustavo Sauer, afastado desde a quinta rodada, após sentir dores no tornozelo. Ele voltou a participar de atividades com o elenco nesta semana. O meia-atacante Chay, que desfalcou o time na última rodada após sentir sintomas gripais, também pode fazer seu retorno.

Em contrapartida, o lateral-esquerdo Carlinhos, o lateral-direito Rafael e o zagueiro Philipe Sampaio continuam no departamento médico. Uma provável escalação inicial do Botafogo tem: Gatito Fernández; Saravia, Víctor Cuesta, Kanu e Daniel Borges; Patrick de Paula (Tchê Tchê), Luis Oyama e Lucas Fernandes (Chay); Erison, Diego Gonçalves (Gustavo Sauer) e Victor Sá.

O Coritiba, por sua vez, chega à partida buscando superar a derrota para o Atlético-GO, por 2 a 0, na última rodada. O clube paranaense está em oitavo na tabela, com dez pontos, e busca defender a invencibilidade como mandante -o time venceu os três jogos que disputou em casa nesta temporada do Brasileiro.

O time curitibano não poderá contar com o volante Andrey, afastado após sofrer uma lesão no joelho. Os zagueiros Luciano Castán e Henrique, o atacante Alef Manga e até o técnico Gustavo Morínigo também são desfalques, todos cumprindo suspensão. O auxiliar Toro Acuña comandará o elenco. Uma provável escalação inicial do Coritiba tem: Alex Muralha; Matheus Alexandre, Guillermo, Marcio Silva (Thallison Gabriel) e Egídio (Guilherme Biro); Willian Farias, Val e Robinho; Igor Paixão, Léo Gamalho e Fabrício Daniel.

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (29)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissão: TV Globo e Premiere