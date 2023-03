Neymar 'perde' 1 milhão de euros em jogo e se 'desespera' em live

Todas as publicações do hacker foram apagadas.

Em contato com o UOL, a assessoria do jogador informou que foi uma ação de marketing da Blaze e que Neymar, na verdade, não perdeu dinheiro.

Neymar entrou em 'desespero' ao saber do dinheiro perdido e brincou com a situação.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Neymar 'perdeu' cerca de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,6 milhões) jogando em um site de apostas online, mas tudo não passou de uma ação de marketing em parceria com a Blaze, site do qual é embaixador.

