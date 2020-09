Neymar foi chamado de macaco, dizem especialistas em leitura labial

Depois da TV espanhola afirmar que não encontrou xingamentos racistas na fala de Álvaro González contra Neymar Jr., na partida contra o Olympique de Marselha, especialistas em leitura labial reunidos pelo Esporte Espetacular (Globo), identificaram que o jogador brasileiro foi, sim, chamado de "mono", que em espanhol significa "macaco".

Segundo os especialistas, ao fazer o xingamento racista, Álvaro virou a boca: "Ele fala a palavra 'mono' em espanhol, no momento em que ele, inclusive, fala e vira a boca. Ali fica claro.", disse Felipe Oliver. "A gente não conseguiu, por exemplo, perceber o que ele fala antes de falar a palavra 'mono'. Mas a palavra 'mono' foi um trecho que a gente teve consenso na hora em que estava fazendo o trabalho de leitura labial", afirmou.

Neymar acusou o jogador por racismo ainda no primeiro tempo, reclamando com a arbitragem. No entanto, nada aconteceu. Ao longo do jogo, os dois continuaram discutindo, e segundo especialistas internacionais, o brasileiro fez um xingamento homofóbico contra o rival: "puta maricón" (algo como 'puta viado'). Neymar acabou expulso devido à briga e agrediu o zagueiro antes de sair.

Conforme o programa da Globo, foram chamados para a análise das imagens os especialistas Luis Felipe Ramos, da Associação de Surdos do Rio de Janeiro; Felipe Oliver e Mikel Vidal, tradutores de libras que trabalham para o Instituto Nacional de Educação de Surdos, sendo que o segundo é filho de colombianos e formado em espanhol avançado.