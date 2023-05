Na Vila, Palmeiras busca maior série invicta contra o Santos na história

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras pode conseguir uma marca inédita nos jogos contra o Santos neste sábado (20), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Os dados foram apontados no Jogo Certo, programa transmitido pelo UOL nesta sexta-feira (19).

Caso vença ou empate na Vila Belmiro, o Palmeiras chegará a 12 jogos sem ser batido pelo Santos, algo inédito contra o rival.

A atual série está empatada com os 11 jogos nos quais o Alviverde não perdeu para o Peixe entre 1942 e 1948.

Nos últimos 11 encontros entre as equipes somando todas as competições, o Palmeiras tem nove vitórias. Os outros dois jogos terminaram empatados.

O último triunfo do Peixe se deu em outubro de 2019, por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, na Vila Belmiro.

HISTÓRICO

Ao longo da história, Palmeiras e Santos se enfrentaram 347 vezes. O Alviverde venceu 150 vezes, o Peixe triunfou em 106 oportunidades. Os outros 91 duelos terminaram empatados.

As 150 derrotas sofridas pelo Santos deixam a equipe como a que mais perdeu para o Palmeiras na história.

O Verdão vem de uma sequência de oito vitórias consecutivas contra o rival e busca igualar as nove conseguidas entre 1921 e 1926.

ESCANTEIOS PERIGOSOS

Uma das principais armas do Palmeiras de Abel Ferreira tem sido as jogadas de escanteio. Dos 368 gols que o time tem sob o comando do português, 70 se deram dessa forma.

No último jogo entre Palmeiras e Santos, pelo Paulistão, no Morumbi, dois dos três gols do triunfo por 3 a 1 saíram em lances que começaram em um escanteio.