Mirassol busca empate e Bragantino vê jejum aumentar no Brasileirão
Por Portal Do Holanda
01/10/2025 20:10:27
01/10/2025 20h09 — em
Esportes
Pela 26ª rodada do Brasileirão, Mirassol e Red Bull Bragantino empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (1º), no Estádio José Maria de Campos Maia.
Eric Ramires abriu o placar para o Massa Bruta no primeiro tempo, e Reinaldo deixou tudo igual na etapa final.
Com o resultado, o Mirassol segue em 4º lugar, com 43 pontos. Já o Bragantino chegou a 33 e permanece em 9º, ampliando a sequência negativa para cinco jogos sem vencer.
