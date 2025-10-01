Mirassol busca empate e Bragantino vê jejum aumentar no Brasileirão





Pela 26ª rodada do Brasileirão, Mirassol e Red Bull Bragantino empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (1º), no Estádio José Maria de Campos Maia.

Eric Ramires abriu o placar para o Massa Bruta no primeiro tempo, e Reinaldo deixou tudo igual na etapa final.

Com o resultado, o Mirassol segue em 4º lugar, com 43 pontos. Já o Bragantino chegou a 33 e permanece em 9º, ampliando a sequência negativa para cinco jogos sem vencer.