Palmeiras bate Vasco com gols de Flaco e Roque e dorme na vice-liderança





O Palmeiras venceu o Vasco com tranquilidade na noite desta quarta-feira (1º), por 3 a 0, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Flaco López, duas vezes, e Vitor Roque marcaram ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o camisa 9 do Verdão chegou a balançar as redes novamente, mas o gol foi anulado.

Com o triunfo, o Palmeiras chegou a 51 pontos e assumiu a vice-liderança da competição, ao menos de forma provisória, já que o Cruzeiro, com 50, entra em campo nesta quinta-feira, no Maracanã. O Vasco, por sua vez, viu sua série de sete jogos de invencibilidade ser interrompida e permanece em 12º lugar, com 30 pontos.