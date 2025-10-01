Fluminense vacila e empata nos acréscimos com o lanterna Sport





Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, Sport e Fluminense fizeram um jogo agitado na Ilha do Retiro e ficaram no empate em 2 a 2, nesta quarta-feira (1º).

No segundo tempo, Lucho Acosta abriu o placar para o Tricolor, mas Lucas Lima deixou tudo igual. Logo depois, John Kennedy recolocou os visitantes em vantagem, de pênalti. Nos acréscimos, Luan Cândido marcou e garantiu o empate para o Leão.

Com o resultado, o Fluminense chega a 35 pontos e desperdiça a chance de se aproximar do G6. O Sport, por sua vez, soma 15 pontos e segue na lanterna do campeonato.