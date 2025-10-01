   Compartilhe este texto

'Flaco-Roque' atropela o Vasco, Palmeiras vence e segue na cola do Flamengo

Por Folha de São Paulo

01/10/2025 20h30
Esportes



(UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras não sofreu sustos e venceu o Vasco por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (1), no Allianz Parque. A partida foi válida pela 26ª rodada do Brasileiro.

Flaco López, duas vezes, e Vitor Roque construíram a vitória palmeirense. Os gols saíram todos no início do jogo.

O resultado deixou o Palmeiras, agora com o mesmo número de jogos que o Flamengo, a apenas dois pontos do líder Rubro-Negro. Os paulistas têm 53 pontos na tabela, em segundo lugar.

O Vasco, enquanto isso, perdeu sua sequência de invencibilidade, que chegou a sete jogos na última rodada. Os cariocas estacionaram na tabela, em 12°, com 30 tentos somados.

Palmeirenses voltam a campo no domingo, em clássico contra o São Paulo, às 16h (de Brasília), no Morumbis. O Cruz-Maltino, enquanto isso, recebe o Vitória, em São Januário, no mesmo dia e horário.

DUPLA FLACO-ROQUE RESOLVE EM 25 MINUTOS

O Palmeiras construiu toda a sua vitória ainda nos primeiros 25 minutos de jogo, aproveitando, sobretudo, bobeadas da defesa do Vasco. Apesar do ataque ter começado agudo, o setor de trás demorou para entrar na partida e complicou os visitantes.

A grande novidade na escalação palmeirense foi a presença de Raphael Veiga como titular. O camisa 23 foi um dos homens de ligação da equipe paulista, ao lado de Andreas Pereira, o que proporcionou mais verticalidade para a equipe construir o placar.

Com três tentos de desvantagem, o Cruz-Maltino perdeu ritmo. Fernando Diniz mostrava descontentamento, à beira do gramado, e fez alterações no segundo tempo, mas nada que mudasse muito o panorama da partida.

Na etapa final, o Alviverde até criou novas chances, novamente com a dupla Flaco-López, que saiu muito aplaudida no segundo tempo, mas não marcou. Sem sofrer sustos, o time administrou bem a vantagem até o apito final e confirmou o triunfo.

LANCES IMPORTANTES

Gol! Flaco López abriu o placar no Allianz logo no início, aos sete minutos. Veiga tentou bola enfiada que acabou desviada pela zaga. Ela caiu nos pés do argentino, que ganhou campo e bateu firme, no cantinho. 1 a 0.

Na bronca. Rayan invadiu a área, aos 12, e foi para o chão após dividida com Piquerez. Ele ficaria cara a cara com Weverton, gerando reclamações pelos jogadores do Vasco. Mas o juiz mando o jogo seguir.

Mais um! Flaco López de novo! Felipe Anderson abriu para Piquerez na lateral, aos 17 minutos. O defensor foi para a linha de fundo e fez cruzamento cortado pela zaga do Vasco. No movimento, no entanto, Hugo Moura se atrapalhou e acertou Lucas Oliveira, deixando a bola solta dentro da pequena área. O camisa 14 palmeirense se antecipou à marcação e guardou. 2 a 0.

Terceiro! Avalanche de gols no primeiro tempo. Aos 23, Flaco enfiou bola para Vitor Roque, que passou bem bela marcação e ficou cara a cara com Léo Jardim. Foi só escolher o canto e bater firme. 3 a 0.

Quase! Flaco López recebeu bola na linha de fundo e tocou para trás. Vitor Roque recebeu, fintou o marcador e chutou forte no centro do gol para defesa à queima-roupa de Léo Jardim.

Gol anulado. Vitor Roque recebeu lançamento em profundidade e invadiu a área e sambou contra a marcação. O atacante deixou Lucas Oliveira no chão e fuzilou as redes de Léo Jardim, mas a arbitragem anulou o tento por posição irregular do camisa 9.

PALMEIRAS

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Moreno, Andreas Pereira (Allan), Raphael Veiga (Ramón Sosa) e Felipe Anderson (Facundo Torres); Flaco López (Maurício) e Vitor Roque (Bruno Rodrigues). T.: Abel Ferreira.

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira (Matheus Carvalho), Roberto Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira (Andrés Gómez), Vegetti (David) e Rayan. T.: Fernando Diniz.

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)Público: 34.355 torcedores

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Gols: Flaco López (7, 17/1°T); Vitor Roque (23/1°T)

Cartões amarelos: Paulo Henrique

