Mauricio Pochettino é o novo técnico da seleção dos Estados Unidos

O argentino Mauricio Pochettino foi anunciado como o novo treinador da seleção dos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026, que será co-organizada pelo país, junto com o Canadá e o México. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela Federação Americana de Futebol (US Soccer).

Pochettino substitui Gregg Berhalter, demitido em julho após uma campanha decepcionante na Copa América.

Com 52 anos, Pochettino traz uma vasta experiência, tendo treinado clubes como Tottenham, Paris Saint-Germain, Chelsea e Espanyol. Ele é o treinador mais renomado a assumir o comando da seleção americana e o primeiro estrangeiro desde o alemão Jürgen Klinsmann, que foi demitido em 2016. Pochettino estava sem clube desde sua saída do Chelsea em maio.

Matt Crocker, diretor esportivo da US Soccer, elogiou Pochettino por sua capacidade de construir equipes coesas e promover jovens talentos. Pochettino, que teve sucesso no Tottenham e no PSG, afirmou estar entusiasmado com a oportunidade de treinar a seleção dos EUA e ajudar a equipe a alcançar seu potencial máximo.