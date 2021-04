Mancini elogia evolução de Cauê, que deve ganhar sequência no Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Escalar as promessas das categorias de base é uma das cobranças que mais passam pelos treinadores do Corinthians, mas Vagner Mancini será certamente exigido pela utilização de uma delas em especial.

O atacante Cauê, 18, estreou como titular do Corinthians com um gol e mostrou faro de artilheiro ao levar a equipe à vitória por 1 a 0 sobre o Guarani no domingo (11), em Campinas (SP), pelo Campeonato Paulista, em sua quarta partida com a camisa alvinegra.

Também empolgado com o garoto, Mancini deve dar sequência a ele agora contra a Ferroviária, nesta terça-feira (13), em nova rodada do Paulista.

Contra os bugrinos, Cauê teve a oportunidade de atuar desde o começo, mas pouco apareceu no primeiro tempo. Na etapa final, porém, decretou o quarto triunfo do Corinthians no Paulista, ao completar de cabeça, aos 27 minutos, uma bola cruzada que rebateu no travessão.

O atacante tem disputado posição com outra cria da base, Felipe Augusto, 17. "A opção inicial por ele foi por ser mais velho, estar há mais tempo no clube, entender melhor taticamente o jogo. Ele já jogou em seleções de base, tem experiência maior", justificou o técnico Vagner Mancini.

Além do jovem companheiro, ele também largou na frente na disputa com um atacante já experiente, no caso Jô, referência não só para torcedores, mas para o próprio Cauê, que foi abraçar o veterano, que estava no banco de reservas, após o gol sobre os bugrinos.

"Ele é um ídolo para mim. Antes do jogo, ele falou comigo, falou que eu ia fazer um gol e que eu ia abraçar ele. Então eu fui abraçá-lo", disse o garoto.

Mancini reiterou o quanto o ídolo tem ajudado no desenvolvimento do pupilo. "O Jô é um cara sensacional, que tem tentado de todas as formas instruir e passar confiança ao Cauê. Hoje fiquei muito feliz quando ele foi abraçar o Jô, mostra o bom ambiente, mas também que essa mescla vai funcionar."

A entrada de Cauê como titular é um contraponto em relação às contratação de peças badaladas, como Luan, Cazares e Otero. Mas Mancini disse não ver a chegada das jovens promessas ao time principal como um impeditivo para a escalação de jogadores que estão em fim de contrato.

"Eles são jogadores do Corinthians. O Otero entrou. Jemerson e Cazares não entraram por circunstâncias. Eu olho simplesmente a parte técnica. Hoje era para fazer uma equipe mais rápida, com mais intensidade. Não foi um dia de testes."

A expectativa é que Mancini repita em Araraquara a equipe que venceu o Guarani, mesmo com o intervalo de menos de 48 horas entre as duas partidas, o que preocupa o treinador. Após a pausa no Paulista, os clubes se comprometeram a terminá-lo na data que já estava prevista.

"É um tempo recorde, não estamos acostumados a entrar em campo com dois dias após um jogo. A minha ideia é escalar o mesmo time, mas não sei se terei condições por causa do cansaço. Tem que reavaliar os atletas para saber se tem alguma lesão", afirmou.

FERROVIÁRIA

Saulo; Diogo Mateus, Mateus, Xandão e Igor; Meritão; Zanocelo, Renato Cajá e Everton; Marques e Mezenga. T.: Pintado

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro e Vitinho; Gustavo Mosquito, Rodrigo Varanda e Cauê. T.: Vagner Mancini

Estádio: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Horário: 20h (de Brasília) desta terça-feira (13)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Transmissão: Premiere