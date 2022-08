Manaus FC cumpre tabela e bate Mirassol-SP na Arena da Amazônia

Manaus/AM – O jogo entre Mirassol-SP e Manaus FC, que aconteceu na Arena da Amazônia na tarde deste sábado, terminou com o placar de 2 x1 para o Manaus, que abriu o placar no 2º tempo. A partida é válida pela série C do Campeonato Brasileiro.

Pelo Manaus FC, que apenas cumpre tabela, Guilherme Pira, camisa 10, marcou o primeiro gol aos 10 minutos do 2º. Aos 31 minutos, Michel marcou o segundo gol do Gavião do Norte e Arilton, camisa 21, descontou para o Mirassol aos 43 minutos: 2 x 1.

Com o primeiro tempo terminando aos 47 minutos, o placar não foi movimentado e o time visitante e líder da série C do Brasileiro, teve registro de cartão amarelo para o atacante Mário Sérgio em cima de Paranhos, aos 37 minutos.

No retorno para o segundo tempo, o Manaus FC substituiu Renanzinho com a entrada de Luiz Felipe. O segundo tempo teve acréscimo de mais 6 minutos.

Escalação

Mirassol: Jefferson, Ivan, L Gustavo, William, A. Lima, Rhuan, Jr. Todinho, Marcelo, M. Sérgio, M. Oliveira e Silvinho

Manaus FC: Reynaldo, Felipe Cordeiro, Gutierrez, Rayne, Rosa, Paranhos, Gilson, Jean Dias, Alvinho, Pira e Renanzinho.