Manaus FC perde de goleada para Ypiranga, no Rio Grande do Sul

Erechim/RS – O Manaus FC tomou goleada de 5x0 do Ypiranga-RS, neste sábado, 6, em jogo realizado no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim/RS. O placar foi inaugurado aos 7 minutos do primeiro tempo.

Em cobrança de pênalti, o camisa 9 do Ypiranga marcou o gol, quando o goleiro Matheus foi para um lado e bola entrou pelo outro.

Em jogo válido pela 18ª rodada da Série C do Brasileiro, o Ypiranga manteve o domínio da bola durante a partida, fato agravado pela expulsão de Pio, aos 14 minutos do segundo tempo, por ter empurrado o gandula. Assim, o Manaus FC ficou na defensiva.

Com esse resultado, o Manaus FC se distancia de vaga para disputar a segunda fase da Série C do Brasileiro.