Léo Ortiz é convocado para seleção brasileira após suspensão de Marquinhos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, foi convocado para defender a seleção brasileira nos próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O defensor foi escolhido após Marquinhos tomar o segundo cartão amarelo na vitória contra o Chile, o que o suspende por uma partida.

Léo Ortiz vai se apresentar com seu companheiro de equipe Artur, também relacionado para os próximos compromissos.

Artur havia sido chamado também nesta sexta-feira (3) depois de a seleção perder Claudinho e Malcolm, que foram desconvocados a pedido do Zenit, clube dos atletas.

Tite comandará uma atividade na Neo Química Arena, palco do duelo contra a Argentina, neste sábado (4) pela manhã. A atividade, que já contará com a presença dos dois novos convocados, está marcada para as 10h30 (de Brasília).

Aos 25 anos, Léo Ortiz disputou a última Copa América com a seleção, quando o Brasil ficou com o vice-campeonato da competição. Ele está à disposição do comandante tanto no clássico contra a Argentina, no domingo (5), quanto no confronto diante do Peru, na quinta-feira (9).