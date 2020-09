Kim Kardashian anuncia fim do reality 'Keeping Up With The Kardashians'

Nesta terça-feira (8), Kim Kardashian anunciou o fim do reality 'Keeping Up With The Kardashians'. A empresária explicou em postagem no instagram que a decisão foi em acordo com a família.

O reality chega ao fim após 14 anos e terá sua última temporada exibida em 2021. Confira o anúncio na íntegra:

“É com o coração partido que tomamos a difícil decisão, como família, de dizer adeus ao ‘Keeping Up With The Kardashians'. “Depois do que serão 14 anos, 20 temporadas, centenas de episódios e numerosos spin-offs, somos mais do que gratas a todos vocês que nos assistiram por todos esses anos – nos bons momentos, nos períodos ruins, as alegrias, as lágrimas, os vários relacionamentos e as crianças. Sempre prezaremos pelas memórias maravilhosas e incontáveis pessoas que conhecemos ao longo do caminho

Obrigada as milhares de pessoas que fizeram parte desta experiência e, acima de tudo, um agradecimento especial ao Ryan Seacrest, por acreditar em nós! Por ser nosso parceiro e por nossa equipe de produção em Bunim / Murray, que pasou inúmeras horas documentando nossas vidas.

A nossa última temporada vai ao ar no início de 2021. Sem ‘Keeping Up With The Kardashians’, eu não estaria onde estou hoje. Eu estou tão incrivelmente grata a todo mundo que assistiu e apoiou eu e minha família nesses últimos 14 anos incríveis. Esse reality nos fez o que somos e eu vou estar para sempre em dívida com todo mundo que teve um papel em moldar nossas carreiras e mudou nossas vidas para sempre. Com amor e gratidão, Kim”.