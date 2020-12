Júlio Casares é o novo presidente do São Paulo Futebol Clube

Júlio Casares, de 59 anos, foi eleito neste sábado (12) como o novo presidente do São Paulo Futebol Clube (SPFC) pelo próximo triênio.

O sucessor de Carlos Augusto Barros e Silva, conhecido como Leco, Casares concorreu com Roberto Natel, e venceu por 155 votos a 78.

Segundo apuração do Estadão, além do cargo máximo do clube, a votação deste sábado elegeu Olten Ayres de Abreu Júnior para presidir o conselho deliberativo, além de três membros para o conselho de administração -Adilson Alves Martins, Vinícius de Medeiros Cardoso Leite e José Alberto Rodrigues dos Santos.

O novo presidente assumirá a função no dia 1º de janeiro. Seu mandato vai até o final de 2023. De acordo com o estatuto da agremiação, não existe a possibilidade de reeleição.