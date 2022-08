Jogadoras descobrem morte de Pietra Medeiros em quadra e entram em choque

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A morte de Pietra Medeiros, jogadora de futsal do Taboão/Magnus que tinha 20 anos e que foi diagnosticada com hepatite autoimune, foi descoberta pelas suas colegas logo depois da partida do time paulista contra a Female/Unochapecó, realizada na noite deste domingo (21), em Chapecó (SC). Assim que o árbitro apitou o fim de jogo, que acabou em 4 a 1 para as catarinenses, as atletas se cumprimentavam quando Gi Portes, da equipe vencedora, iniciava sua entrevista normalmente.

Ao ser informada sobre a morte da companheira de profissão, a atleta da Female não conseguiu conter a emoção e interrompeu sua fala. "Quero agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Nosso time vem de partidas meio difíceis, não estava se achando em quadra, mas... ah, não...", disse ela, que imediatamente se agachou e começou a chorar.

Neste momento, as imagens mostraram várias outras jogadoras desoladas e em estado de choque com a notícia -atletas e funcionários das duas equipes se abraçaram em meio à tristeza. Minutos depois, a transmissão do evento foi encerrada com mensagens solidárias por parte dos jornalistas envolvidos.

O ADEUS DE UMA JOVEM CAMPEÃ

Pietra Medeiros, jogadora do Taboão Magnus, morreu no fim da tarde de ontem aos 20 anos. Ela estava internada havia mais de dez dias com diagnóstico de hepatite autoimune. A atleta realizou um transplante de fígado nesta semana, mas não resistiu. Com o Taboão Magnus, Pietra foi campeã da Libertadores feminina de futsal de 2022. O clube comunicou a morte da atleta em post nas redes sociais.

"É com muito pesar que comunicamos o falecimento da nossa atleta Pietra. Agradecemos a todos que se uniram nesse últimos dias desafiador e oraram por ela. Desejamos muito força a todos os famíliares e a nosso grupo. A foto vai colorida e com esse sorrisão lindo", publicou a equipe.