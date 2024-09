Inter vence Cuiabá por 3 a 0 e conquista a terceira vitória seguida no Brasileirão

Com o triunfo, o Inter soma agora três vitórias seguidas no torneio e ocupa a oitava posição com 38 pontos. Já o Cuiabá permanece na zona de rebaixamento, com apenas 22 pontos e ocupando a penúltima posição da tabela.

O Internacional venceu o Cuiabá por 3 a 0 na noite de segunda-feira (16), no Beira-Rio, encerrando a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alan Patrick, Mercado e Borré foram os responsáveis pelos gols da vitória colorada.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.