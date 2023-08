Inter segura pressão, vence Bolívar e se aproxima da semi da Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter sofreu, mas venceu o Bolívar por 1 a 0 nesta terça-feira (22), no Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, e se aproximou da semifinal da Libertadores.

Enner Valencia marcou o gol da vitória do Internacional aos 15 minutos do primeiro tempo.

Com a vitória, o Inter pode empatar em casa na próxima semana que, ainda assim, avança para a semifinal da Libertadores. Caso seja derrotado por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

As equipes voltam a se enfrentar, desta vez no Beira-Rio, na próxima terça-feira (29), às 19h (de Brasília) pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Antes disso, o Inter encara o Flamengo, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

COMO FOI O JOGO

O Bolívar começou a partida levemente superior ao Inter. O time boliviano foi para cima e tentou colocar muita intensidade na partida, enquanto a equipe brasileira tentava tirar a velocidade do jogo. Apesar de ficarem mais com a bola. os bolivianos pouco assustaram Rochet.

O Inter equilibrou a partida e foi efetivo quando chegou ao ataque com o gol de Valencia. O time de Eduardo Coudet superou o forte início dos bolivianos e se mostrou muito sólido defensivamente quando era agredido.

A reta final do primeiro tempo teve o Bolívar rondando a área do Inter. Os mandantes não deixaram os brasileiros chegarem ao campo de ataque e exerceram uma pressão sobre o time de Coudet. No entanto, os bolivianos pecaram nas finalizações e passaram longe do gol.

O Inter iniciou o segundo tempo tendo o controle do jogo. A equipe conseguia trocar passes e levar a bola ao campo de ataque com facilidade. Por outro lado, o Bolívar não conseguia fugir da forte marcação brasileira.

O Bolívar melhorou após a entrada de Uzeda na equipe. O time começou a frequentar mais o campo de ataque e a pressionar o Inter, impondo velocidade no jogo e criando boas chances, mas a trave e Rochet impediram o empate boliviano.

LANCES DE DESTAQUE

Incrível: Aos 10 minutos do primeiro tempo, após cruzamento na área, a bola sobrou para Da Costa, que finalizou e ainda contou com um desvio no meio do caminho, mas Rochet se recuperou no lance e fez linda defesa.

Olha o gol: Aos 15 minutos do primeiro tempo, com uma bela saída de bola, Alan Patrick encontrou Enner Valencia, que ficou no mano a mano com o zagueiro, entrou na área e bateu cruzado para abrir o placar para o Inter.

Espalmou: Villamíl finalizou de fora da área a Rochet mandou a bola para escanteio.

De manchete:Aos 16 minutos do segundo tempo, Villamíl arriscou de fora da área e Rochet espalmou para longe.

Quase o empate: Após cruzamento na área, Ronnie Fernández cabeceou, Rochet só acompanhou e a bola pegou na trave.

De novo: Após outro cruzamento na área, Da Costa desvia e acerta a trave do Inter mais uma vez.

Estádio: Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG), Gabriel Chase (ARG)

VAR: Germán Delfino (ARG)

Cartões amarelos: Villamíl, Bentaberry (BOL); Renê, Mercado (INT)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Enner Valencia (INT)

BOLÍVAR

Lampe, Bejarano, Bentaberry, Nicólas Ferreyra (Uzeda), José Sagredo; Justiniano (Villarroel), Villamil (Saucedo), Bruno Sávio; Francisco da Costa, Pato Rodríguez (Algarañaz), Ronnie Fernández. T.: Beñat San José

INTERNACIONAL

Rochet, Bustos (Gabriel), Vitão, Mercado, Nicolás Hernández, Renê; Johnny, Aránguiz (Bruno Henrique), Alan Patrick (Igor Gomes); Wanderson (De Pena), Enner Valencia (Luiz Adriano). T.: Eduardo Coudet