Corinthians faz minuto de silêncio e exibe nomes dos torcedores vítimas de acidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro jogo do Corinthians depois do acidente com um ônibus que provocou a morte de sete torcedores do clube, na madrugada do último domingo (20), foi marcado por homenagens às vítimas.

Nesta terça-feira (22), na Neo Química Arena, em Itaquera, um minuto de silêncio foi respeitado pelo time alvinegro e pelo Estudiantes, da Argentina, antes do primeiro confronto entre as equipes pelas quartas de final da competição. A partida começou às 21h30 (horário de Brasília).

Com parte das luzes do estádio apagadas, os painéis eletrônicos do arena exibiram os nomes das vítimas fatais.

De acordo com o clube do Parque São Jorge, os nomes dos torcedores que morreram no grave acidente são: Allan Luiz Sampaio Aguiar, Andrew Nicolas Francisco, Hamilton Rogério dos Santos, José Antônio da Silva, Renan Wellington Barbosa, Rodrigo Lacerda de Barros e Vanderlei Rosielton Henrique Simão.

Todos os jogadores corintianos subiram para o campo com uma faixa preta no braço, assim como o time feminino havia feito na noite anterior, em jogo do Campeonato Paulista.

As bandeiras de escanteio também tiveram uma pequena homenagem. Tradicionalmente na cor branca, as desta noite foram trocadas por bandeiras na cor preta, como sinal de luto.

No minuto sete da partida, em referência ao número de pessoas que perderam a vida, os torcedores que estiveram presentes na Neo Química Arena agitaram bexigas pretas.

O Corinthians precisou consultar a Conmebol para realizar cada uma das homenagens, pois a entidade tem um rigoroso protocolo antes de partidas em competições organizadas pela confederação.

O acidente

Na madrugada do último domingo (20), sete pessoas morreram em um capotamento com um ônibus de torcedores do Corinthians, em Igarapé, Minas Gerais. O acidente ocorreu na altura do km 525 da rodovia Fernão Dias, na descida da serra.

Outras sete pessoas seguem internados em hospitais de Belo Horizonte e Betim, na região metropolitana da capital mineira.

O Corinthians custeou translado, velório e outras despesas relacionadas ao acidente para as vítimas fatais e para outras sete pessoas que permanecem hospitalizadas.

O veículo capotou às 2h50, enquanto retornava para a cidade de Taubaté, em São Paulo. No total, havia 43 passageiros, 36 ficaram feridos e sete morreram no local.

A torcida havia viajado para ver o time jogar contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, na noite do sábado (19). O ônibus levava torcedores da subsede da Gaviões da Fiel do Vale do Paraíba, em São Paulo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, antes de atingir um barranco e capotar, o condutor do veículo teria gritado que o ônibus estava sem freio.

Segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), o ônibus que capotou era irregular porque não estava registrado nem tinha autorização para fazer viagem interestadual.