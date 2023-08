Corinthians vence Estudiantes em jogo com homenagens e Gil decisivo

Com o resultado, o time de Vanderlei Luxemburgo garante a classificação até com empate na partida de volta, que acontece em La Plata, na Argentina.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Depois da traumática eliminação da semana passada, o Corinthians reencontrou seu torcedor em Itaquera com vitória. A equipe brasileira bateu o Estudiantes por 1 a 0, chegou ao 7° jogo seguido com triunfo dentro de casa e saiu na frente por uma vaga na semifinal da Sul-Americana. Gil marcou o único gol do duelo.

