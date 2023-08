Inter bate Bolívar com 2 de Valencia e vai à semi após 8 anos

SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional venceu o Bolívar por 2 a 0, nesta terça-feira (29), no Beira-Rio, e se classificou para a semifinal da Libertadores.

Enner Valencia foi o nome da partida, marcando os dois gols do Colorado. Rochet também brilhou ao defender um pênalti cobrado por Ronnie Fernández

O jogo chegou a ser paralisado por cerca de oito minutos durante o final do primeiro tempo após os jogadores sentirem o efeito do gás de pimenta que foi usado pela polícia em confusão fora do estádio.

Com o 1 a 0 que conseguiu no jogo de ida, o Colorado fechou o placar agregado em 3 a 0 ao seu favor.

Classificado, o Inter agora aguarda o vencedor do confronto entre Fluminense e Olímpia, que se enfrentam na quinta-feira (31), no Paraguai. O time carioca venceu o duelo de ida por 2 a 0, no Maracanã.

O Inter volta a campo no próximo sábado (2), quando enfrenta o Goiás, fora de casa, às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Curiosidade: o Inter volta a uma semifinal de Libertadores após oito anos. A última vez em que o Colorado esteve entre as quatro melhores equipes da competição foi em 2015, quando enfrentou o Tigres (MEX) e acabou eliminado.

COMO FOI O JOGO

O Inter, mesmo em vantagem no agregado, começou o jogo controlando as ações e ditando o ritmo da partida. O Colorado criou chances a partir dos erros do Bolívar na saída de bola e abriu o placar justamente por esse meio.

Após o gol, o Bolívar se desestabilizou e deixou o jogo mais violento. Dois princípios de confusão foram criados após faltas em Wanderson e Mercado. O Inter, por sua vez, seguiu controlando a partida com a bola rolando.

No final do primeiro tempo, o jogo foi paralisado por causa do forte cheiro de gás de pimenta atrás do gol defendido por Lampe, do Bolívar. O duelo ficou cerca de oito minutos parado até ser retomado. Uma confusão acontecia fora do Beira-Rio.

O Inter voltou para o segundo tempo dominando e controlando a partida. Sem levar grandes sustos, o Colorado ficou confortável no jogo e ampliou o seu placar novamente com o brilho de Enner Valencia.

O Bolívar só conseguiu uma chance clara de gol em um pênalti já aos 40 minutos da etapa final. A defesa de Rochet na cobrança de Ronnie Fernández, no entanto, foi o estopim para a festa da torcida colorada pela classificação à semifinal da Libertadores.

LANCES IMPORTANTES E GOLS

O Internacional saiu na frente com Enner Valencia. Wanderson antecipou passe de Bentaberry, acelerou e invadiu a área pelo lado esquerdo. O camisa 11 tocou para o meio, e o equatoriano apareceu livre para finalizar no contrapé de Lampe e abrir o placar no Beira-Rio.

Em lance similar ao do gol, Alan Patrick recebeu pelo lado esquerdo da área e tocou para o meio. Maurício dominou e girou para o gol. A bola bateu na rede pelo lado de fora.

Enner Valencia chegou a marcar o segundo gol do Inter, mas ele foi anulado por impedimento. O camisa 13 recebeu passe de Johnny e, cara a cara com Lampe, bateu cruzado para balançar a rede. O jogador estava pouco à frente do defensor.

Em lance dentro da área do Bolívar, Maurício recebeu passe de Bustos pelo lado direito e finalizou cruzado. A bola passou raspando a trave direita de Lampe e saiu pela linha de fundo.

Enner Valencia também foi o nome do segundo gol do Colorado. O camisa 13 recebeu pela ponta esquerda da área, levou para o meio e bateu colocado no canto esquerdo de Lampe para ampliar o placar.

Rochet defende pênalti - O Bolívar teve uma chance para descontar o placar em um pênalti marcado após toque de Nico Hernández depois de chute de Algarañaz. Na cobrança, Ronnie Fernández bateu baixo, no canto esquerdo de Rochet, que caiu e encaixou.

Estádio: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Andrés Nievas (URU)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões amarelos: Ferreyra, Bejarano, Ronnie Fernández, Bruno Sávio, Bentaberry (BOL), Alan Patrick, Maurício (INT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Enner Valencia, aos 10min do 1° tempo e aos 14min do 2° tempo

INTERNACIONAL

Rochet; Bustos, Hugo Mallo, Mercado (Nico Hernández) e Renê; Johnny (Gabriel), Aránguiz (Bruno Henrique) e Alan Patrick; Maurício (Carlos de Pena), Wanderson e Enner Valencia (Luiz Adriano). T.: Eduardo Coudet

BOLÍVAR

Lampe; Jesús Sagredo, Bentaberry e Ferreyra; Justiniano (Vaca), Villamil, Bejarano e Rodríguez (Saucedo); Bruno Sávio (Algarañaz); Francisco da Costa (Paz) e Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José