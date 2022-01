Inter anuncia empréstimo de Liziero, ex-São Paulo, por uma temporada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter anunciou mais um reforço para a temporada. O meia Igor Liziero foi emprestado pelo São Paulo até o fim de 2022. O acordo ainda prevê um valor fixado para que os gaúchos adquiram os direitos do jogador de 23 anos - a quantia não foi revelada pelas partes envolvidas na negociação.

O empréstimo de Liziero avançou na última quarta-feira (5). As diretorias já conversavam pela liberação de Patrick, anunciado pelo Tricolor neste sábado(8). As partes, no entanto, garantem que as duas negociações aconteceram separadamente, sem relação de uma com a outra.

Liziero deixará o São Paulo depois de sua temporada com mais partidas desde que virou profissional. Titular com Crespo, ele atuou por 48 partidas em 2021, mas acabou perdendo espaço na reta final com Rogério Ceni. Os 3226 minutos em campo fizeram com que ele terminasse como o oitavo jogador são-paulino com mais tempo de jogo na temporada.

Apesar do espaço na temporada e o fim das lesões que o acompanharam em 2020, Liziero era alvo constante da torcida. Ele ficou marcado por falhas na saída de bola contra Santos e Flamengo. Por outro lado, fez bons jogos quando precisou substituir Luan na função de primeiro volante.

A chegada de Liziero contempla o objetivo do Inter de reforçar o setor de marcação do meio-campo. Edenilson atuou aberto pela direita na última temporada, deixando Dourado, Lindoso e Johnny como únicas alternativas.

Ele foi o terceiro jogador oficializado pelo Colorado, que já anunciou Wesley Moraes e D'Alessandro.

Confira a nota de anúncio do Inter:

O Sport Club Internacional comunica que chegou a um acordo para anunciar a contratação do meio-campista Liziero. Ele assina contrato de empréstimo até dezembro de 2022, com preço fixado para compra ao término do vínculo.

Formado nas categorias de base do São Paulo, o atleta fez toda a sua trajetória no clube do Morumbi e se destacou por atuar em mais de uma posição, podendo aparecer como volante, como meio-campista mais avançado e também pelos lados do campo. Durante a carreira, também jogou pela lateral-esquerda.

Liziero tem 23 anos e teve uma longa e vitoriosa trajetória nas categorias de base do São Paulo. Promovido aos 19 anos, estreou pelo time principal em 2018 e soma 146 jogos e seis gols. Em 2021, foi titular nos sete jogos da Copa Libertadores e atuou em 29 partidas do Brasileirão. Pela seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo sub-17 e também fez parte da Seleção Brasileira Olímpica no ano de 2021.