Daniel Alves joga bem e dá assistência; Barça leva empate no fim do jogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona visitou o Granada, neste sábado (8), defendendo uma sequência de cinco jogos de invencibilidade e buscando entrar no G4 do Campeonato Espanhol. O objetivo do Granada, por sua vez, era se distanciar mais ainda da zona de rebaixamento e manter a sequência de seis jogos sem derrota no campeonato e o empate não resolveu a vida de nenhum dos times.

O Barcelona teve o controle e cadenciou muito do jogo, mas foi estéril e previsível no ataque, sempre buscando as pontas para fazer um cruzamento na área. Diante disso, o Granada não teve muitas dificuldades para se defender e deixar o jogo morno no meio-campo, vez ou outra tentando uma escapada pelo lado defendido por Daniel Alves, que fez uma bela partida tanto na defesa quanto no ataque.

A única boa chance do primeiro tempo foi do Barcelona e terminou em gol depois de um cruzamento de Gavi para de De Jong aos 7 minutos, mas a jogada foi anulada corretamente por conta de um impedimento prévio. No segundo tempo, aos 12 minutos, Daniel Alves deu um belo cruzamento da intermediária ofensiva e Luuk de Jong fez mais um gol de cabeça, dessa vez sem irregularidades.

O veterano Daniel Alves fez uma boa partida contra o Granada. Além da bela assistência para De Jong, o lateral-direito foi muito consistente na defesa, recuperando muitas vezes a bola, e ajudou bastante o time na construção de jogadas pela direita.

O Barcelona, com um a menos após a expulsão de Gavi pelo segundo cartão amarelo, recuou demais e sofreu muita pressão do Granada, que conseguiu o empate após um escanteio e muito bate-rebate na área, que terminou com Antonio Puertas definindo a jogada. Com o resultado igual, o Barcelona desperdiça a chance de assumir a terceira colocação e fica estagnado na sexta posição. O Granada, por sua vez, com o gol milagroso no último minuto, ganha uma posição e fica em 12°.

O Barcelona tem oito desfalques para o jogo de hoje contra o Granada, sendo muitos deles frequentemente utilizados pelo técnico Xavi, como Ansu Fati, Sergi Roberto, Pedri, Araujo e Frenkie de Jong. Braithwaite e Demir também estão fora, assim como o recém-contratado Ferran Torres.

Em contrapartida, a grande estrela do time, Memphis Depay e um dos jogadores mais promissores da equipe, Gavi, estão de volta, assim como Abde, Dest e Balde.

O Barcelona vem tomando diversas medidas para sanear as questões financeiras do clube, que são muito preocupantes, entre elas, o empréstimo de Philippe Coutinho ao Aston Villa, mas a última notícia que roubou a cena no clube foi o vazamento dos salários dos jogadores, que esquentou o clima entre o clube e a imprensa.