São Paulo anuncia contratação de Patrick, ex-Inter, por dois anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou neste sábado (8) seu quarto reforço para a temporada. O meia Patrick deixou o Internacional e assinou contrato de dois anos com a equipe do Morumbi, válido até o fim de 2023. O namoro com o jogador vinha desde o final da última temporada. O São Paulo cogitou envolver o atacante Pablo em uma possível troca com os colorados, mas o negócio não avançou. Para garantir a contratação, foi necessário mexer no bolso. O São Paulo comprará 30% dos direitos econômicos do jogador por 500 mil euros (R$ 3,2 milhões na cotação atual) e terá 100% dos direitos federativos. Caso Patrick participe de uma quantidade determinada de jogos, o time do Morumbi adquirirá outros 20%.] Ao mesmo tempo que negociam a ida de Patrick para o Morumbi, Inter e São Paulo discutem o empréstimo de Liziero. Inicialmente, uma possível troca entre eles chegou a ser noticiada, mas não ocorrerá. O Inter ainda encaminhou com o São Paulo o empréstimo do meia de 23 anos. Patrick estava desde terça-feira em São Paulo para resolver as últimas questões burocráticas antes do anúncio. Ele deve se apresentar junto com os demais jogadores do São Paulo na próxima segunda-feira (10). Com 29 anos, o meio-campista atua no Inter desde 2018. São quase 200 jogos pelo clube do Beira-Rio. Na última temporada ele fez cinco gols e deu cinco assistências em 48 partidas.

