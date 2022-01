Vinicius Junior marca dois em goleada do Real Madrid sobre o Valencia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante brasileiro Vinicius Junior foi mais uma vez protagonista em uma vitória do Real Madrid na temporada. Neste sábado (8), ele marcou duas vezes na goleada da equipe sobre o Valencia, por 4 a 1, no Santiago Bernabéu, em jogo válido por LaLiga. O francês Karim Benzema abriu o placar ainda no primeiro tempo, de pênalti, e atingiu a marca de 300 gols pelo clube da capital espanhola. Após o time de Carlo Ancelotti ir para o intervalo vencendo, Vinicius Junior ampliou a vantagem dos donos da casa no início do segundo tempo. O primeiro de seus dois gols saiu após bela jogada individual. O brasileiro recebeu na ponta esquerda e se livrou de uma série de marcadores antes de bater na saída do goleiro. Seu segundo na noite deste sábado veio em rebote depois de chute de Asensio. Vinicius, com o gol livre, só desviou de cabeça para marcar o terceiro do Real. Foi o 12º do atacante nesta edição do Espanhol. Gonçalo Guedes chegou a descontar, mas Benzema fechou a goleada ao marcar seu 301º gol com a camisa do Real Madrid. Autor de 17 gols na liga, o francês é o artilheiro da competição. Com a vitória, o Real Madrid amplia sua vantagem na liderança de LaLiga. Com 49 pontos, o clube tem oito de diferença para o segundo colocado, o Sevilla, que tem dois jogos a menos.

