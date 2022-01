Cruzeiro supera Retrô com dois de Victor Diniz e se classifica na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na segunda rodada do Grupo 20 da Copinha, o Cruzeiro venceu o Retrô por 2 a 0, neste sábado (8), no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira. Victor Diniz marcou os dois gols do clube na partida na segunda etapa, sendo o primeiro de pênalti e o segundo de cabeça.

O triunfo deixa a Raposa na ponta do Grupo 20, com seis pontos ganhos e já classificada para o mata-mata da Copinha. Na última rodada, o time enfrenta a Itapirense, nesta terça-feira (11), às 11h.

O confronto entre mineiros e pernambucanos foi bem disputado nos 45 minutos iniciais. As duas equipes buscavam ter a bola no pé e articulavam seus atacantes com muito toque de bola, apesar das condições do gramado não serem as melhores para isso.

Sob chuva em Itapira, o goleiro Lucas Menino, do Retrô, fez duas boas defesas nos chutes de Ageu, aos 14, e de Breno, aos 15. Jhonatan, aos 32, bateu firme da entrada da área e teve a melhor chance da Fênix na primeira etapa.

Vitinho entrou no lugar de Daniel para melhorar o setor de criação do Cruzeiro no intervalo. A Raposa se tornou mais agressiva e, aos 12 minutos, Luan, zagueiro do Retrô, saltou para afastar uma cobrança de lateral com os braços abertos dentro da área e acabou tocando na bola. Lucas Menino acertou o canto e até conseguiu desviar a bola, mas o chute de Victor Diniz fez com que a bola só parasse no fundo da rede.

Dominando o embate, o clube mineiro seguiu no campo de ataque e conseguiu ampliar a vantagem aos 30 minutos, novamente com Victor Diniz. No entanto, o grande destaque do tento fica pela jogada de Breno, que recebeu dentro da área e deu uma cavadinha para o meio, deixando o centroavante sozinho para cabecear e correr para o abraço.

Nos minutos finais, o time de Belo Horizonte continuou pressionando e quase fez o terceiro com Paulinho. Aos 34, o jogador que tinha acabado de entrar tentou um voleio e Lucas Menino fez outra grande defesa. Aos 47, Charles teve a grande oportunidade para os pernambucanos no duelo, mas parou no goleiro Denivys.