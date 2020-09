Heat elimina Celtics e disputará final da NBA contra Lakers de LeBron

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Miami Heat não deu chances para o Celtics forçar o jogo 7 e venceu a equipe de Boston por 125 a 113, em jogo realizado na noite deste domingo (27) na "bolha" da NBA, na final da Conferência Leste.

Com o resultado, o time da Florida terá na finalíssima do torneio o Los Angeles Lakers, do "ex" LeBron James, que eliminou o Denver Nuggets também no último fim de semana.

O destaque do jogo ficou para Bam Adebayo. O norte-americano de 23 anos foi responsável por fazer 32 pontos e outros 14 rebotes na partida. Jimmy Butler também não passou em branco: foram 22 pontos, dois rebotes e cinco assistências.

Pelo lado do Celtics, o destaque ficou para Jaylen Brown, com 26 pontos, oito rebotes e quatro assistência. Esperança da equipe, Tatum ficou com 24 pontos.

O primeiro jogo da grande final da NBA entre Heat e Lakers acontece nesta quarta-feira (30), a partir das 22h.