Goleiro Santos recebe críticas em silêncio e quer se recuperar no Flamengo

RIO DE JANEIRO/RJ - O goleiro Santos, do Flamengo, tenta amortecer o efeito das críticas e da desconfiança sobre si e o time, como um todo, neste começo de temporada sob o comando do técnico Vitor Pereira.

A derrota rubro-negra para o Independiente Del Valle, na Recopa, nos pênaltis, é um ingrediente a mais na carga sobre os ombros do goleiro nos últimos tempos.

Santos tem consciência das críticas que recebe sobre o fato de ter defendido uma penalidade desde que chegou ao Flamengo, no ano passado.

O goleiro tem uma defesa em 18 cobranças, considerando disputas de pênaltis, segundo números do site Sofascore. O único pênalti defendido foi no Mundial de Clubes, mês passado, contra o Al Ahly, na decisão do terceiro lugar.

O goleiro também foi alvo de contestação no jogo de ida da Recopa, embora o placar tenha sido de 1 a 0. Mas o alerta foi uma trapalhada em uma jogada que culminou com um gol anulado do Del Valle, para sorte do goleiro.

Santos é uma figura discreta. Por enquanto, não quer saber de dar entrevistas. Prefere o silêncio diante dos jornalistas. Ele também não usa redes sociais com assiduidade.

Santos reconhece que é o momento de absorver as "pancadas" e seguir adiante. A pessoas próximas, ele diz que está tranquilo. Tenta focar nos próximos desafios, como o jogo de domingo, contra o Vasco, pelo Carioca.

Quem está ao redor dele pontua que o contexto de queda de desempenho do Flamengo não pode ter o goleiro como principal fator. O jogo contra o Del Valle é exemplo: o time fica com a bola, mas é muito instável.

O Carioca é o único título que o Flamengo pode conquistar no semestre, já que foi vice da Supercopa e da Recopa, além de ter ficado com o terceiro lugar no Mundial.