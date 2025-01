Galo e Cruzeiro empatam em jogo com pouco futebol e estrelas apagadas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atlético-MG e Cruzeiro empataram por 0 a 0 neste sábado (18), em jogo agressivo, com pouca bola rolando e Hulk, Gabigol e outras estrelas apagadas. O amistoso foi válido pelo torneio FC Series.

Com o resultado, o Galo ficou apenas com o empate em seu primeiro duelo no torneio, enquanto o Cabuloso foi ao seu segundo placar em igual, após o 1 a 1 contra o São Paulo.

O Galo ainda terá um confronto a cumprir na competição, quando enfrenta o Orlando City no sábado (25). No caso do Cruzeiro, a equipe encerrou sua participação no torneio com dois empates.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o confronto foi marcado por erros de passe, muitas faltas cometidas e confusões. Em clássico nitidamente quente, a primeira etapa teve apenas três finalizações para cada lado, uma delas no gol. Por outro lado, o embate contou com agressões e discussões por parte dos atletas, com 23 faltas anotadas pela arbitragem.

Com menos faltas mas ainda poucas finalizações, o segundo tempo foi equilibrado. Apesar de novamente poucas oportunidades de gols criadas, o confronto foi mais disputado com bola. O técnico Fernando Diniz trocou os 11 atletas em campo pelos reservas nos momentos finais, pensando na estreia do Campeonato Mineiro, enquanto Cuca substituiu oito atletas.

Gols e destaque

Gabigol finalizou com perigo. O atacante do Cruzeiro deu o primeiro chute perigoso na primeira etapa, quando tentou a finalização ao gol de Éverson, que fechou o ângulo e evitou o gol que abriria o placar.

Éverson salvou o Galo. Após cruzamento, o meia Eduardo subiu de cabeça e a bola foi para cima, para forçar o goleiro do Atlético-MG a dar um tapa e tirar primeira finalização da segunda etapa.

Gabigol parou em Éverson novamente. O atacante recebeu bom passe pela esquerda e finalizou forte no gol do Galo, mas o paredão conseguiu bela defesa e evitou mais uma oportunidade do Cruzeiro.

Cruzeiro ficou no "quase" novamente. O jovem Tevis conseguiu finalizar rasteiro ao gol, mas Fuchs afastou para longe. No rebote, Lucas Silva chutou forte, mas a bola saiu pela trave direita do Galo.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 0 x 0 Cruzeiro

Competição: FC Series

Local: Inter&Co Stadium - Orlando, EUA

Data e hora: 18 de janeiro de 2025. às 17h (de Brasília)

Árbitro: Marcos de Oliveira (EUA)

Assistentes: José da Silva e Fritz Barberousse (EUA)

Gols: Nenhum

Amarelos: Eduardo, Saravia, Lyanco, William, Deyverson, Otávio

Atlético-MG: Éverson; Saravia (Natanael), Lyanco (Igor Rabello), Junior Alonso e Guilherme Arana (Bruno Fuchs); Fausto Vera (Otávio) e Alan Franco; Gustavo Scarpa (Deyverson), Gabriel Menino (Igor Gomes) e Bernard (Brahian Palacios); Hulk (Caio Maia). Técnico: Cuca

Cruzeiro: Cássio (Léo Aragão); William (Fagner), Fabrício Bruno (Jonathan Jesus), João Marcelo (Lucas Villalba) e Marlon (Kaiki); Lucas Romero (Walace) e Matheus Henrique (Lucas Silva); Eduardo (Christian), Matheus Pereira (Marquinhos) e Dudu (Tevis); Gabigol (Bolasie). Técnico: Fernando Diniz