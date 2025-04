Skate veta 'crianças' e impõe idade mínima para disputar as Olimpíadas

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A World Skate informou às confederações nacionais uma mudança na idade mínima de competidores no tour, que inclui Mundial e Jogos Olímpicos. A partir de Los Angeles-2028, apenas atletas com, no mínimo, 14 anos vão poder participar.

A alteração será feita de forma gradativa e anual, de acordo com documento. Para 2025 a idade mínima é 11 anos, em 2026 será 12, 2027 será 13 e, de 2028 em diante, 14 anos.

Para se ter uma ideia, Rayssa Leal, a 'Fadinha', quando conquistou a medalha de prata em Tóquio-2020 -Jogos realizados em 2021 devido à pandemia de covid-19- tinha 13 anos. Ela, inclusive, é a medalhista mais jovem da história do Brasil.

Com o bronze em Paris-2024, a skatista se tornou a mais jovem a subir ao pódio em duas edições de Olimpíadas. O recorde, anteriormente, pertencia a Neymar. O atacante da seleção brasileira tinha 24 anos quando subiu ao pódio duas vezes, na conquista da prata em Londres, 2012, e do ouro em 2016, no Rio de Janeiro.

A World Skate explica ainda que a idade mínima será baseada no ano de nascimento do atleta. O exemplo citado é de uma pessoa que nasceu em 2014, que será considerada como 11 anos para todos os eventos que estiveram marcados entre o dia 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025.

De acordo com esta regra, os atletas eleitos após 31 de dezembro de 2014 serão removidos do atual Ranking Mundial de Skate a partir de 1º de abril de 2025.

Ainda segundo o documento, para eventos específicos como os Jogos Olímpicos da Juventude, Jogos Pan-Americanos Júnior ou outros que visam apoiar projetos de desenvolvimento, a idade mínima será definida como 12 anos a partir de 2026.

O documento é assinado por Roberto Marotta, secretário-geral da World Skate, e pela brasileira Leticia Bufoni, que em fevereiro foi nomeada ao Conselho Executivo como Presidente da Comissão Técnica Internacional de Skate.