Torcedor faz gesto racista, e Palmeiras lamenta novo caso na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um torcedor do Sporting Cristal foi flagrado imitando um macaco em direção à torcida do Palmeiras após a vitória do Alviverde, no estádio Nacional de Lima, no Peru, pela estreia da Copa Libertadores.

O influenciador palmeirense Rodrigo Wirth, que estava no estádio, registrou o momento e publicou em suas redes sociais.

Este foi mais um caso de racismo na Copa Libertadores, e só é a primeira rodada da fase de grupos. A torcida do Talleres também fez gestos racistas para a torcida do São Paulo.

O Palmeiras se pronunciou sobre o episódio e ressaltou que as medidas adotadas pela Conmebol contra o racismo são "inadequadas e insuficientes".

A Conmebol tem tentado combater o racismo na Libertadores, mas isso não tem intimidado os torcedores. O episódio emblemático mais recente foi quando um torcedor do Cerro Porteño imitou um macaco em direção ao atacante Luighi, durante a Libertadores sub-20.

VEJA O POSICIONAMENTO DO PALMEIRAS

"É desgastante que, semana após semana, tenhamos de nos manifestar em razão de atos racistas praticados em jogos de futebol.

A reincidência deste crime, cometido nesta quinta-feira (3) por um torcedor do Sporting Cristal-PER, que imitou um macaco em direção a palmeirenses presentes no estádio, demonstra novamente que as medidas adotadas até o momento são inadequadas e insuficientes para combater os insistentes episódios de discriminação racial ocorridos nos gramados sul-americanos.

Que o Sporting Cristal, as autoridades de segurança pública do Peru e a Conmebol tomem as devidas providências; do contrário, gestos como aos que assistimos hoje continuarão se repetindo, com a bênção da impunidade.

Quanto ao Palmeiras, seguimos leais ao nosso compromisso de lutar contra toda e qualquer forma de discriminação.

Racismo não é provocação! Racismo é crime!"