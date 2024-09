Gabigol ganha nova chance de brilhar no Flamengo após lesão de Pedro

O centroavante Gabriel Barbosa, ídolo da torcida rubro-negra e herói de duas conquistas da Libertadores, pode voltar a ser protagonista no Flamengo. Com a grave lesão de Pedro, artilheiro da equipe em 2023, que o tirará dos gramados por tempo indeterminado, o camisa 9 ganha uma nova oportunidade para mostrar seu valor e retomar a boa forma.

Nos últimos anos, Gabigol perdeu espaço no time titular e chegou a ser especulado em outros clubes. No entanto, com a ausência de Pedro, a tendência é que o atacante seja mais utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli.

A diretoria do Flamengo busca reforçar o elenco para a sequência da temporada, mas Gabigol, apesar de um 2024 irregular, é visto como uma das principais peças do time. O jogador se recupera de uma lesão na coxa e deve estar à disposição para os próximos jogos.

A torcida rubro-negra espera que Gabigol aproveite essa nova chance e recupere o bom futebol que o consagrou como um dos maiores ídolos da história do clube. O atacante terá a oportunidade de mostrar seu valor em um momento crucial da temporada, com o Flamengo disputando as quartas de final da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.