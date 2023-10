Fortaleza sufoca o Corinthians, vence com facilidade e vai à final inédita

Aos 36, Pikachu bateu forte e Cassio fez grande defesa. Quando o placar marcava 41 jogados, houve um bombardeio, com três finalizações travadas dentro da área do Corinthians. Um empate no intervalo a ser comemorado pelo Timão.

Logo aos dois minutos, Pikachu chutou e a bola bateu no braço de Lucas Veríssimo, mas a arbitragem mandou seguir. Após uma chuva de escanteios e finalizações travadas, foi o Corinthians, porém, quem criou a primeira chance clara. Moscardo roubou, Renato Augusto e Yuri Alberto, cara a cara com o goleiro, chutou em cima de João Ricardo aos 19 minutos.

O Fortaleza se impôs desde o apito inicial. Empurrado pela linda festa no Castelão, o time dono da casa acuou o Corinthians e pareceu sempre mais perto do primeiro gol. Mano Menezes não conseguiu mudar a postura da equipe após os primeiros dias nessa terceira passagem.

O Leão vive o sonho do inédito título sul-americano, enquanto o Corinthians tem mais uma temporada sem títulos e fica apenas com o Brasileiro, onde o time está na 13ª colocação.

O Fortaleza dominou o Corinthians desde o apito inicial, mas só conseguiu marcar no segundo tempo. Em 10 minutos, Pikachu e Tinga construíram o placar. Fábio Santos errou nos dois lances. Na ida, as equipes haviam empatado em 1 a 1 na Neo Química Arena.

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Corinthians com facilidade por 2 a 0 nesta terça-feira (3), no Castelão, e enfrentará LDU (EQU) ou Defensa y Justicia (ARG) na final inédita da Sul-Americana. Os gols foram marcados por Yago Pikachu e Tinga.

