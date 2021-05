Fortaleza desiste de Holan e acerta com técnico Juan Pablo Vojvoda

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza desistiu de contratar o ex-técnico do Santos Ariel Holan e acertou nesta terça-feira (4) a chegada do também treinador argentino Juan Pablo Vojvoda.

O anúncio acontece após pouco mais de uma semana da demissão de Enderson Moreira, que caiu para o Bahia pela semifinal da Copa do Nordeste. Desde então, o time está sob comando interino do auxiliar Leonardo Porto.

O clube tricolor, que chegou a sondar Fernando Diniz para comandar a equipe, recebeu uma pedida salarial maior do que a prevista durante a negociação com Holan. Os papéis chegaram a ser colocados à mesa, mas as duas partes não chegaram a um acordo.

Juan Pablo tem no currículo passagens por Talleres, Huracán e Defensa y Justicia, todos da Argentina, e o Unión La Calera, do Chile. Como jogador, atuou como zagueiro e passou por Newell's Old Boys, além de clubes menores do futebol da Espanha e Argentina.

Vojvoda deve desembarcar em Fortaleza após a rodada de retomada do Campeonato Cearense e com tempo para se preparar para o início da Série A do Brasileiro. O contrato do técnico tem previsão de duração até o fim de 2021.