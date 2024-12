Fórmula 2: Gabriel Bortoleto é campeão após 2º lugar em Abu Dhabi

Com a dificuldade do francês, Bortoleto garantiu a vitória do campeonato, conquistando o título com tranquilidade. O paraguaio Joshua Durksen venceu a corrida em Abu Dhabi, mas a disputa pelo título já estava decidida em favor do brasileiro.

O piloto brasileiro terminou a corrida em 2º lugar, garantindo o título sem grandes sustos, já que seu principal rival, o francês Isack Hadjar, teve problemas na largada e ficou com o carro travado, precisando ir para os boxes. Isso fez com que Hadjar caísse para o último lugar e não pontuasse.

