Fluminense faz 2 a 0 no Flamengo e respira no Brasileirão

Com o resultado, o Fluminense respira e sobe uma posição, indo ao 15º lugar na tabela, com 33 pontos. O Rubro-Negro permanece na quarta posição, somando 51 pontos.

O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 0 em clássico realizado na noite desta quinta-feira (17) no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

JHON ARIAS, A GENTE TE AMA MUITO! QUE PASSE DO MARTINELLI! E É GOL DO CRAQUE ÍDOLO BRABO! VAAAAAMMMOOOSS, TRICOOOOLOORRRR pic.twitter.com/IgPfRGS4Pr

