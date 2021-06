Fluminense e Fortaleza empatam em 1 a 1 e seguem invictos no Brasileirão

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHARPESS) - Encarar o Fortaleza neste início de Campeonato Brasileiro não tem sido missão fácil para ninguém. Talvez por isso, Roger Machado tenha preparado tanto o Fluminense para o duelo deste domingo (20) no Nordeste. Invicto na atual edição da competição mais importante do país, o tricolor carioca esteve bem postado durante os 90 minutos de bola rolando e, com o empate em 1 a 1, volta para casa satisfeito pela partida realizada.

Com o resultado no Castelão, o Flu chegou aos nove pontos em 15 possíveis na Série A. O Fortaleza, por sua vez, chega aos 12 e segue firme como vice-líder.

Num primeiro tempo bastante agradável em Fortaleza, as duas equipes mostraram em campo que se estudaram bastante antes do confronto. Apesar de 45 minutos de lá e cá, poucas oportunidades reais foram criadas.

Enquanto o Fortaleza se mostrava mais eficiente na transição defesa-ataque, o Fluminense tentava explorar os poucos espaços deixados pela equipe de Vojvoda. O resultado, inclusive, não poderia ter sido outro que não o empate sem gol.

Logo aos 10 minutos da segunda etapa, num jogo que se mostrou mais truncado, no qual o Fortaleza não conseguia mais mostrar sua leveza, o atacante Caio Paulista aproveitou cobrança de escanteio vinda do lado direito do ataque e, de casquinha, cabeceou a bola para o fundo da rede. Naquele momento, o Fluminense era melhor em campo.

Empurrando o Fluminense para o campo de defesa após o gol sofrido, o Tricolor do Pici conseguiu o empate aos 23 minutos, após assistência de Pikachu para Robson. Sem perder tempo, o treinador argentino acionou o experiente Wellington Paulista para tentar a virada em casa.

Nos minutos seguintes, apesar das modificações dos dois lados, a partida perdeu em criatividade e o placar não foi alterado no Castelão.

Na próxima rodada, o Fortaleza encara o Flamengo, no Maracanã, e o Fluminense enfrenta o Atlético-GO no Antônio Accioly, em Goiânia. As duas partidas estão marcadas para às 19h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (23).

FORTALEZA

Felipe Alves; Tinga, Benevenuto, Titi e Éderson; Felipe, Luiz Henrique (Matheus Vargas), Pikachu; Romarinho (Osvaldo), David (Wellington Paulista) e Robson. Técnico: Vojvoda.

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro, Egídio; Martinelli, André (Wellington), Nenê (Luiz Henrique); Caio Paulista (Kayky), Fred (Abel Hernández) e Gabriel Teixeira (Cazares). Técnico: Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1x1 FLUMINENSE

Motivo: 5ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 20 de junho de 2021 (domigo)

Horário: 18h15 (horário de Brasília)

Local: Castelão, Ceará Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Cartão amarelo: Tinga, Luiz Henrique e Romarinho (FOR)

Gols: Caio Paulista, aos 10 minutos do segundo tempo, para o Fortaleza; e Robson, aos 23 minutos do segundo tempo, para o Fortaleza.