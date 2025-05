Flamengo vence a LDU e entra na zona de classificação às oitavas da Libertadores

Em partida decisiva pela Libertadores, o Flamengo venceu a LDU-EQU por 2 a 0, nesta quinta-feira (15), no Maracanã. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos oito pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo C, atrás apenas do Central Córdoba-ARG, que tem 11. Na última rodada da fase de grupos, o time carioca enfrentará o Deportivo Táchira-VEN, novamente em casa, no dia 28 de maio, e depende apenas de si para avançar às oitavas de final.

O time comandado por Filipe Luís começou com intensidade e abriu o placar logo aos nove minutos, com Léo Ortiz aproveitando escanteio cobrado por Luiz Araújo. Mesmo com a vantagem, o Flamengo seguiu dominando o primeiro tempo, praticamente sem ser ameaçado.

Na segunda etapa, buscando garantir a classificação, a equipe manteve a pressão. Aos oito minutos, após boa jogada de Alex Sandro pela esquerda, a zaga da LDU afastou mal e Luiz Araújo aproveitou a sobra para marcar o segundo gol e sacramentar a vitória.

Agora, o Flamengo volta suas atenções para o clássico contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 18h30, também no Maracanã.