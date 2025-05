Inter vence o Nacional e segue a um passo de avançar na Libertadores

O Inter adotou uma estratégia segura e eficiente para vencer o Nacional por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (16), no Parque Central, pela 5ª rodada do Grupo F da Libertadores. Em um estádio lotado no Uruguai, a equipe de Roger Machado controlou o jogo e foi recompensada com os gols de Ricardo Mathias, ainda no primeiro tempo, e de Aguirre, nos acréscimos, em contra-ataque decisivo.

Com o resultado, o Colorado assumiu a vice-liderança do grupo, com oito pontos, ficando atrás apenas do Atlético Nacional, que tem nove. O Bahia, com sete, caiu para a terceira posição, enquanto o Nacional, com quatro, está eliminado.

Na última rodada, marcada para o dia 28 de maio, às 19h, o Inter enfrenta o Bahia no Beira-Rio precisando apenas de um empate para garantir vaga nas oitavas de final. Uma vitória, combinada com um tropeço do Atlético Nacional diante do Nacional (URU), pode colocar os gaúchos na liderança da chave.